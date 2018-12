Il nuovo anno inizia con gli autovelox mobili sulla Statale 85

REDAZIONE ISERNIA

I Vigili urbani di Pozzilli installeranno l’apparecchio mobile a partire dai primi giorni di gennaio.

Anche nel mese di gennaio la Polizia Municipale di Pozzilli ha deciso di predisporre autovelox mobili sulla Statale 85. Giro di vite, dunque, contro gli automobilisti che premono troppo sull’acceleratore.

«Questo Comando ha predisposto per il mese di gennaio 2019 i servizi di controllo della velocità a mezzo apparecchiatura Modello Velomatic 512D – si legge nella nota inoltrata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Pozzilli –, senza contestazione immediata. Il servizio sarà effettuato con il personale in di cui sarà garantita la massima visibilità coì come previsto dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale. L’apparecchiatura sarà montata su cavalletto oppure a bordo dell’autoveicolo di servizio della Polizia Municipale. La postazione mobile sarà installata al chilometro 24+200 della Statale 85 Venafrana, dalle ore 8:30 alle ore 13, in entrambe le direzioni. I giorni in cui l’autovelox sarà attivo saranno: giovedì 3 gennaio, giovedì 10 gennaio, martedì 15 gennaio, giovedì 24 gennaio e martedì 29 gennaio».i

Oggi sulla tratta che va da Isernia e Venafro, l’autovelox mobile è l’unico strumento bidirezionale per rilevare la velocità degli automobilisti che transitano per la trafficatissima arteria stradale. A novembre scorso, infatti, la cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Macchia d’Isernia contro la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva annullato le multe emesse dall’autovelox sul rettilineo della Statale 85. Per i giudici, infatti, le multe non sono valide perché effettuate in modo bilaterale rispetto ai due sensi di marcia.

L’apparecchiatura che rileva la velocità risulta essere uno strumento deterrente nei confronti degli automobilisti indisciplinati, ma in passato la giustizia ha preso in mano le multe contestando ad alcuni Comuni l’esclusiva volontà di fare cassa.