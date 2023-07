Il “nostro” Pasqualino compie 60 anni. Auguri dal Quotidiano del Molise!

Caro Pasqualino,

Auguri di cuore per il tuo 60° compleanno! Oggi è davvero un giorno speciale in cui festeggiamo un traguardo importante nella tua vita.

Come “storico” fotografo del Quotidiano del Molise hai contribuito in modo straordinario a catturare e preservare la storia della nostra amata Campobasso. La tua dedizione nel raccontare gli eventi e le emozioni attraverso le tue immagini hanno reso il nostro Quotidiano un’esperienza unica.

E non dovresti essere sorpreso del nostro affetto e della nostra ammirazione. Con il tuo spirito affabile (a volte anche spigoloso) hai saputo farti apprezzare da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Il tuo lavoro e la tua presenza lasciano un’impronta indelebile nei cuori di molte persone.

Questo compleanno non è solo un traguardo, ma segna un nuovo punto di partenza per affrontare altre avventure e opportunità che la vita ti riserverà. Siamo certi che, con la tua passione per la fotografia e la tua dedizione, continuerai a lasciare il segno ovunque tu vada.

Ancora una volta, auguri sinceri per il tuo compleanno, Pasqualino. Che la vita ti regali ancora tante gioie, soddisfazioni e momenti indimenticabili. Ti vogliamo bene e siamo felici di festeggiare questa giornata speciale insieme a te!



Buon compleanno Pasqualino dal Quotidiano del Molise!