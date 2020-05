Il No dell’Associazione Caponetto a nuovi impianti eolici a Santa Croce

L’Associazione Caponnetto è nettamente contraria all’installazione di nuovi impianti eolici sul territorio di S. Croce di Magliano e si adopererà, come ha già fatto (per ultimo, la denunzia alla dda di Catanzaro con richiesta di indagini per sospette infiltrazioni della ndrangheta nel settore nel Vibonese), per mettere fine allo smisurato traffico delle pale che dalla Sicilia hanno raggiunto il Molise attraverso il porto di Gaeta a cura di una società molisana. Ricordiamo al riguardo le battaglie con esposti e manifestazioni, insieme ad altre Associazioni, contro gli impianti di Montecilfone con l’apertura di un iter giudiziario che ancora non vede la fine. Di certo l’allerta in questo settore deve essere sempre al massimo per la facilità di infiltrazioni malavitose in questo settore molto remunerativo come dimostrato dall’operazione della Dia con il sequestro di un impianto eolico nel comune di Civitacampomarano alla cosca mafiosa dei Rinzivillo di Gela.