Il No che rende liberi: la Resistenza raccontata da Michele Montagano

Nell’assemblea d’istituto del 5 febbraio noi ragazzi del Liceo Artistico “G.Manzù” di Campobasso abbiamo scelto sotto la guida di un ospite d’eccezione, il dott. Michele Montagano, di ricordare la Resistenza italiana, affinché la memoria non svanisca.

Il nostro ospite, ufficiale degli alpini ancora vivente, è stato internato, durante la Seconda Guerra Mondiale, nel campo di lavoro nazista di Unterlüss , in Germania, per essersi immolato, insieme ad altri trentanove valorosi, al posto dei compagni condannati a morte.

Ci ha raccontato la sua storia, che inizia con il ricordo dei compagni d’arme nel desiderio di dar loro voce e nell’impegno instancabile, nonostante la sua età avanzata, di trasmettere la memoria di quei tragici eventi.

Quella di Michele Montagano è una storia di sofferenza e di dolore ma anche di infinito amore per la Patria, è una storia che parla di libertà.

Libertà nella scelta di dire NO, di opporsi alla Germania nazista e restare fedele ai propri ideali con la coscienza integra.

Parla con fierezza e con passione di quella scelta e di come sia rimasto sempre coerente ad essa, senza rimpianti, con solo il desiderio di una vita consacrata alla Patria, alla famiglia e a Dio. Ci racconta come durante la prigionia i suoi pensieri fossero rivolti ai cari lontani e come, in attesa di essere fucilato, volesse morire al grido di “Viva l’Italia!”: una fine eroica per una vita eroica.

Dall’orgoglio della sua voce ferma trapela forte commozione, un sentimento condiviso da tutti noi che abbiamo ascoltato le sue parole con un nodo alla gola, onorati di averlo come nostro ospite.

Nel campo, ci dice, si assiste all’annullamento dell’uomo, alla perdita dell’essenza umana, all’azzeramento della dignità. La denuncia delle atrocità perpetrate nei campi di sterminio acquistano, attraverso le sue parole, in forza e credibilità.

Eppure quest’uomo ha saputo difendere la propria dignità anche dopo aver varcato i cancelli del campo, consapevole del destino a cui andava incontro.

È proprio la consapevolezza della scelta, l’aver deciso la propria sorte a renderlo un eroe, e l’importanza delle scelte è un concetto che rimarca e cerca di farci comprendere sottolineando più volte come esse ci rendano chi siamo.

Nel raccontare e nel rivivere tali traumatici eventi non prova rancore, neppure per i nazisti. “Non odio nessuno” dice con semplicità, spontaneo, come se l’odio fosse rimasto sconfitto a Unterlüss.

È felice di rispondere alle nostre domande, domande gli rivolgiamo con rispetto, qualcuno con la voce incerta e qualcun altro tra le lacrime, e ad ogni risposta mostra la grandezza di un uomo che ha vissuto, ha lottato e ha sacrificato se stesso per un ideale. Un uomo che ha saputo resistere all’ingiustizia facendo appello alla sua coscienza.

A noi giovani lascia tanto, tanto su cui riflettere, tanto da assimilare, tanto da comprendere. Non ci illude con sogni di irraggiungibile pace ma ci lascia un prezioso consiglio: ci invita a studiare, non solo a scuola, ma anche da soli. Ci sollecita a curare la nostra formazione personale tenendo conto del potere delle scelte, dell’abissale differenza che può fare un SÌ o un NO. Ci sprona ad essere fedeli a dei principi.

Al termine dell’incontro un applauso scrosciante saluta un soldato modello, un cittadino ligio al dovere, un uomo straordinario che ha scelto di essere un eroe, scelta della quale non possiamo che essere grati. Gaia Fochi (rappresentante d’istituto del Liceo artistico “G. Manzù” di Campobasso.