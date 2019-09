Il no ai parcheggi a pagamento gli costa caro, imbrattata con strisce blu l’auto di Ovidio Bontempo

L’episodio avvenuto lungo via XXIV maggio. I Carabinieri indagano sulla natura del gesto

Presa di mira l’auto di Ovidio Bontempo, avvocato isernino e vice segretario provinciale del Partito Democratico. La vettura, una Panda grigia, era regolarmente parcheggiata sotto casa, lungo via XXIV Maggio. Domenica sera, intorno alle 20, uscito dalla sua abitazione ha trovato l’auto completamente imbrattata con una vernice spray di colore blu. Le strisce blu – il colore non è casuale – sono state disegnate su tutta la carrozzeria. Un episodio strano, anche perché avvenuto in pieno centro e in una zona molto trafficata. L’avvocato Bontempo, le ore successive si è recato presso la caserma dei Carabinieri a denunciare l’accaduto. I militari dell’Arma dovranno far luce sulla natura dell’episodio. Potrebbe trattarsi di un atto vandalico messo in atto da balordi ma non è escluso che in realtà il gesto celi un’intimidazione legato sia alla sua professione che al suo ruolo politico. Bontempo, infatti, in qualità di esponente provinciale del Partito Democratico, nell’ultimo periodo ha più volte criticato la nuova gestione dei parcheggi a pagamento. Strisce blu che sono state disegnate sulla sua auto. Una coincidenza o un particolare non casuale? Spetterà agli inquirenti far luce sull’accaduto.