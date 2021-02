Il neo Sottosegretario all’Istruzione (quasi) molisano d’adozione che faceva la Su e Giù

Con la nomina dei nuovi Sottosegretari il Governo Draghi spiega le vele e inizia un nuovo cammino in questo periodo così complicato. Senza dilungarci sulla retorica delle nomine ci piace informare i nostri lettori che uno dei due nuovi Sottosegretari all’Istruzione si chiama Rossano Sasso. Un nome dice ben poco ai molisani, ma se facessimo un balzo all’indietro di quasi trent’anni forse qualcuno potrebbe anche ricordare.



Il neo Sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso (in quota Lega), appunto, visse nella prima metà degli anni Novanta proprio a Campobasso, studente del Liceo Classico Mario Pagano, si trasferì nel capoluogo molisano perché suo padre ebbe un incarico da dirigente presso un’altra struttura scolastica del capoluogo di regione.



Nostre fonti ci informano che il neo Sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, quasi ventenne, partecipò in più di qualche occasione anche alla mitica gara di podismo campobassano: la “Su e Giù”.



Nel corso degli anni dovette per motivi familiari lasciare la nostra regione per poi intraprendere un lungo percorso politico e per fare ciò ci affidiamo ad un copia e incolla dal giornale web money.it nel quale si scrive testualmente: “In passato Sasso (Rossano ndr)è sempre stato molto critico rispetto alle politiche sui migranti e non ha perso occasione per esprimere il suo pensiero rispetto agli “irregolari”. Non un bel biglietto da visita per una scuola che guarda all’inclusione”.



Ma il Sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, oltre ai suoi trascorsi molisani, viene ora alla ribalta della cronaca perché, sempre secondo money.it “..Così come il nuovo Ministro Bianchi, ha commesso un errore che è diventato virale sul web. Ha pubblicato una foto sul suo profilo Facebook accompagnata dalla frase “Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto”, citazione che – secondo Sasso – appartiene a Dante Alighieri.

Come spiegato da Repubblica, però, non ci sono negli scritti del sommo poeta riferimenti a questa citazione. Non è Dante, quindi, ad aver scritto questa frase.



Se per la prima parte “chi si ferma è perduto”, l’autore potrebbe essere persino di Benito Mussolini – il quale la pronunciò nel suo discorso tenuto a Genova il 18 maggio del 1938 – la paternità di tutta la frase non è nota. Vi è una commedia di Totò del 1960 che porta questo titolo, ma non vi sono riferimenti di “dantiana memoria”.

L.S.