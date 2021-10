Il neo sindaco di Portocannone già a lavoro: “A breve ufficializzerò la mia squadra”

Da vicesindaco a sindaco. Un vero e proprio successo elettorale quello raggiunto da Francesco Gallo divenuto primo cittadino di Portocannone. I suoi concittadini hanno deciso di premiare alle urne quanto già svolto negli ultimi 5 anni appoggiando pienamente la sua candidatura. La lista “Con il Cuore per Portocannone” ha totalizzato 1.075 voti, con una percentuale del 67,15%.

Ringrazio di vero cuore, anche a nome di tutti i candidati della lista “Con il cuore per Portocannone”, tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e che hanno riposto in noi la loro fiducia -ha commentato il sindaco neo eletto- Lavoreremo in perfetta continuità con l’amministrazione uscente per continuare a promuovere occasioni di sviluppo, pianificando e migliorando i servizi a disposizione della comunità, ma anche con un programma più ambizioso: quello di rafforzare il senso di appartenenza al nostro paese, che talvolta appare indebolito e logorato da un eccessivo individualismo. Per questo lavoreremo per costruire le basi di una comunità più solidale, più vicina ai più deboli e ai più fragili, appellandoci alla umana solidarietà e promuovendo azioni inclusive per consentire a tutti di sentirsi realizzati nel “hora jone”.