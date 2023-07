Il neo assessore Marone: “Impegno per la sicurezza di Bifernina e Trignina”. Salvini: “Essere all’altezza delle aspettative”

Lavori pubblici, Viabilità e Infrastrutture, Sistema idrico Integrato e demanio. Sono queste le nomine di Michele Marone, rappresentante della Lega neo nominato assessore regionale dal Presidente Francesco Roberti (QUI L’APPROFONDIMENTO). Una nomina come assessore esterno della Giunta regionale per Marone che era già stato assessore in passato (ma per un breve periodo) nella Giunta Toma.

Una nomina che rafforza il basso Molise e di cui Marone si dice “onorato. E’ un grande riconoscimento della coalizione e del presidente per la Lega nel Molise. Il mio ringraziamento – ha affermato Marone contattato telefonicamente – è anche al segretario nazionale che ha riposto la fiducia nella mia persona e a tutti i candidati che si sono spesi in prima persona durante la competizione elettorale, oltre che a tutti i militanti e gli iscritti al partito”.

Per Marone, adesso, inizia il lavoro vero in deleghe che sono particolarmente delicate. Prima fra tutti quella della viabilità e dei trasporti. “Dobbiamo affrontare le criticità della viabilità e inserire nel contratto di programma tra Ministero e Anas la messa in sicurezza delle due arterie principali, ossia la Bifernina e la Trignina, oltre all’inserimento nel contratto di programma tra Ministero e Anas l’ipotesi di raddoppio delle due strade.

Per quello che riguarda le altre deleghe – ha proseguito Marone – devo prendere visione e contessa delle varie criticità che possono presentare. Certo è che mi metterò subito a lavoro”.

E dopo la nomina di Marone assessore regionale è arrivato anche il commento di Matteo Salvini. “Buon lavoro alla nuova giunta regionale del Molise guidata da Francesco Roberti e in particolare all’assessore della Lega Michele Marone: si occuperà di infrastrutture e trasporti. Il centrodestra ha vinto ancora le elezioni, ora abbiamo il dovere di essere all’altezza delle aspettative”.