Il nemico che ci salverà

VII Domenica del Tempo Ordinario

“Divide et impera” dicevano i latini, esperti ed avidi potere. Incitare all’odio e al sospetto è stata sempre un’ottima strategia per manipolare l’opinione pubblica e disassemblare le alleanze rivali. Penso, senza voler essere un complottista, sia sotto gli occhi di tutti che tali espedienti siano ancora largamente in uso nelle strategie politiche contemporanee. Inventare il nemico, anche mentendo, è la più efficace soluzione per giustificare una guerra, e quindi derubare e schiavizzare. Non è stato forse trasformare Dio in un nemico, ciò che ha fatto il serpente dell’Eden? (cfr. Gn 3,1-7), questo dimostra, se vogliamo, che egli solo è il primo nemico in assoluto e l’inventore dell’inimicizia. Riconciliare e servire è l’esatto opposto invece, una via che spesso non porta al potere e al successo, e che anzi potrebbe renderti bersaglio di chi basa i suoi piani proprio sulle divisioni. Non è un caso che Gesù ci Insegna ad amare chi ci avversa, essere costruttori di pace e ad abbattere i muri dell’inimicizia, tutto ciò per crescere nella perfezione del Padre. Il cammino verso Dio è il cammino verso l’ ”altro”, un vero e proprio pellegrinaggio esistenziale, e l’ “altro”, per eccellenza, è l’antagonista. Quando arriveremo a guardare chi ci ha fatto del male con uno sguardo d’amore, avremo ricomposto ogni nostra divisione interiore e aperto totalmente la strada allo Spirito. Avremo detto con Gesù sulla croce: “Padre perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Permettetemi una suggestione ingenua: il giorno del giudizio vedremo i nostri nemici davanti alla porta del cielo: solo se sapremo riconciliarci con loro passeremo oltre.

Commento Mt 5,38-48

+In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.+

Prosegue il discorso della montagna, la raccolta di detti e ammonizioni che Matteo raccoglie in queste splendide pagine. “Occhio per occhio e dente per dente” troviamo questo atavico principio giuridico in Levitico 24,19-20 e Esodo 21,24-27. Oltre che nel contesto biblico troviamo la “Lex talionis” diffusa in molte altre culture, tra cui quella babilonese, latina, maori, nell’Islam; ci sono strascichi di questo uso anche nel medioevo e in epoca moderna, tutt’oggi non si può dire che sia scomparsa. Si comprende così che la proposta di Gesù “non opporsi al nemico”, in un mondo dominato dalla violenza e dal sopruso, sembra folle e forse come tale sarebbe stata giudicata dalla storia, se non fosse stato per la potenza della speranza che scaturiva dal suo messaggio e dalla sua resurrezione. Ma sbaglieremmo se pensassimo che i maestro ci stia consigliando di essere semplicemente passivi di fronte al male, davanti al quale siamo comunque chiamati alla denuncia e alla correzione verso chi lo commette. Come abbiamo già visto nei versetti precedenti, non è venuto ad abolire la Legge e i profeti, ma a dar loro compimento. Egli non vuole privarci del diritto alla difesa personale, ma indicarci la via della perfezione, quella che lui stesso ci insegna attraverso il dono della sua vita. L’uomo e la donna del Vangelo, proprio come il loro Maestro, rifiutano di rendersi partecipi delle meccaniche di morte che alimentano i conflitti e l’odio fra i membri della grande fraternità umana. Porgere l’altra guancia: scartare la tentazione della vendetta. Rispondendo al male con il male ci comportiamo da schiavi, assecondando le aspettative di un mondo schiavista, al contrario, il distacco dalle cose e da noi stessi, ci permette di essere liberi. L’altruismo e la generosità sono la reazione a cui siamo chiamati per mandare in corto i circuiti della violenza, della prevaricazione e dell’egoismo. Il gioco dei potenti vince quando imbriglia la libertà dei poveri e riesce a soffocare la solidarietà reciproca. Il Maestro infatti ci esorta ad ad amarci reciprocamente: accompagnare chi è solo, donare e, quando non si può, prestare. In una sola parola: non voltare mai le spalle.

+Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».+

Gesù continua a citare e interpretare le antiche leggi che necessitano una riforma o una nuova reinterpretazione. Così anche odiare il nemico non è più lecito. Non si tratta di semplice non-violenza, ma addirittura un suo superamento: la scelta radicale di amare sempre e comunque, anche i persecutori, proprio come fa il Padre. Chi odia, infatti, sta facendo male sopratutto a se stesso, non fa altro che nutrire e rafforzare il dolore che lo ha ferito, infangare l’immagine di Dio che porta in se e si allontana dalla pace. L’amore per il nemico rende riconoscibile il vero seguace di Cristo, colui che ci chiama a essere suoi fratelli e coeredi: figli di un Padre misericordioso e dall’amore sconfinato. Sarebbe sbagliato equivocare questo atteggiamento con il semplice buonismo, chi ama infatti denuncia e corregge chi sbaglia, anche se con carità e sempre nella prospettiva di un recupero. Ascoltare e sforzarsi di mettere in pratica queste parole ci avvia verso quella forma di perfezione che fa splendere nella nostra vita la somiglianza con Dio. Limitarsi ad Amare chi ci ricambia (o chi ci piace) ottenebra la nostra identità di cristiani. Senza la forza dirompente delle scelte radicali a cui Cristo ci chiama, tutta la forza profetica del Vangelo non ha modo di arrivare all’ “altro”. Privo di una proposta realmente alternativa il cristianesimo non porterebbe nessuna novità nel mondo, ma non è così. Anche se le tentazioni di accomodare e, peggio ancora, politicizzare, la purezza e la forza del messaggio evangelico non sono mancate, la storia continua a narrarci di eroiche testimonianze, che puntualmente smentiscono chi bolla queste parole come pie ingenuità.

Felice Domenica.

Fra Umberto Panipucci