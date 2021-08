Il navigatore satellitare e l’etica delle virtù. Digressioni su una metafora

di Gianni Cioli

Negli ultimi tre decenni del novecento, soprattutto nell’ambito della filosofia anglosassone, si è svolto un vivace dibattito sull’opportunità di ricuperare la sostanza dell’etica delle virtù, tipica del pensiero antico e medievale, di fronte agli emergenti limiti della moderna morale che privilegia la categoria del dovere e l’elaborazione di un etica normativa (G. Abbà, «Virtù e dovere. Valutazione di un recente dibattito», Salesianum 49 [1987], pp. 421-484).

La morale delle virtù, è stato osservato, può definirsi etica della prima persona, che privilegia il punto di vista del soggetto agente. La morale del dovere può definirsi, invece, etica della terza persona che privilegia il punto di vista dell’osservatore, del legislatore e del giudice.

Per comprendere la differenza si può utilizzare la metafora del navigatore satellitare.

Presupposta una meta, nella guida con il navigatore satellitare è sufficiente affidarsi a indicazioni che giungono dall’esterno (l’osservazione del satellite che interagisce con un itinerario digitalizzato) senza necessariamente riflettere sulla direzione che si sta percorrendo.

Nella giuda che non fa ricorso al navigatore il conducente non si affida invece a indicazioni esterne, ma deve interpretare con la propria intelligenza la corrispondenza della strada che sta percorrendo alla meta. Allo scopo potrà seguire le indicazioni di una cartina stradale facendole interagire con i segnali eventualmente disponibili lungo il percorso, oppure potrà affidarsi alla memoria, se ha già fatto quella strada, e magari chiedere anche informazioni lungo la via in caso di dubbio, ricorrendo comunque sempre al proprio buon senso.

Apparentemente la guida con navigatore può sembrare migliore e più veloce, ma non sempre i percorsi sono digitalizzati e non sempre sono adatti al tipo di veicolo che si sta guidando. Per giunta il navigare non è in grado di segnalarmi, in tempo reale, interruzioni accidentali e talora anche pericolose che possono sempre verificarsi. Non posso dunque obbedire pedissequamente alle indicazione del navigatore abdicando al buon senso e all’osservazione del percorso reale. A questo si può aggiungere che la scelta dell’itinerario da parte del viaggiatore può fornire, talora, un valore particolare al viaggio. Si può scegliere infatti una strada più lunga ma più panoramica, o prevedere delle soste interessanti. Trovare “allungatoie” può essere talvolta non meno utile che trovare scorciatoie.

La morale delle virtù, o della prima persona è quella che mi abilita a orientarmi anche senza navigatore. Fuori di metafora si preoccupa di formare in me le qualità per condurre la mia vita, nel suo percorso reale. Non nega l’utilità di un’etica normativa condivisa, ma la ritiene insufficiente. Del resto, come osserva il teologo E. Chiavacci, in un orizzonte cristiano che voglia fondare l’agire sulle esigenze della carità la sola prescrizione normativa risulterà insufficiente. «Questo dono di sé, per essere piena risposta alla chiamata, (…), deve trovare in ogni istante la sua migliore espressione: non c’è una serie di precetti che possa essere adeguata a regolare tutti i possibili comportamenti di tutti i possibili uomini in tutte le possibili situazioni. È invece lo spirito di carità, lo spirito che deve guidare il cristiano: ogni evento in cui il cristiano è coinvolto è chiamata, e in primo luogo chiamata a “discernere”»: Teologia morale fondamentale, Assisi 2007, pp. 54-55. È per altro indubitabile, ritornando nella metafora, che anche chi giuda senza navigatore e magari sperimenta nuovi itinerari deve tener presenti i segnali stradali e può essere notevolmente avvantaggiato da una buona carta stradale.

La prima virtù da considerare in questa prospettiva è la Phronesis (se si preferisce mantenere il termine greco usato da Aristoltele. Cf. Etica a Nicomaco VI,5 1140a-b) o prudentia(se si vuole utilizzare la terminologia latina di Tommaso d’Aquino. Cf. STh II-II q. 47) o saggezza (preferibile nella traduzione italiana a prudenza, termine logorato dall’uso e fraintendibile nel lessico della lingua corrente), che potremmo definire come la qualità di chi cerca di ottimizzare la propria ragione pratica, ovvero la propria capacità di scegliere bene.

La virtù della saggezza come la ragione pratica ha due volti uno cognitivo e uno direttivo. Essa conosce e decide. In effetti anche nelle raffigurazioni medievali in cui i pittori si sono, per così dire, sbizzarriti a rappresentare le virtù, allegoricamente personificate, immaginandole con due volti.

La virtù della saggezza non è in grado di indicarmi la meta, ma presupposta questa, mi guida nel percorso. La percezione della meta per un cristiano, se vogliamo rimanere nell’ambito terminologico delle virtù, presuppone l’esperienza della fede, della speranza e della carità, dell’amore teologale.

Data la meta questa rimarrebbe, tuttavia, un sogno etereo se non fossi in grado di operare un percorso. L’itinerario operativo di chiunque miri al bene richiede innanzitutto un impegno cognitivo. Non si può fare il bene senza attenzione alla realtà, senza onesta intellettuale e la fatica di adeguarsi, per quanto possibile, all’oggettività della situazione che non dipende e dai propri desideri.

La tradizione tomista ha segnalato tre parti integranti (Cf. STh II-II q. 49 aa. 1.3-4) – virtù nella virtù – della saggezza in quanto cognitiva: la memoria, presupposto necessario di ogni conoscenza obiettiva (J. Pieper, La prudenza, Brescia-Milano 1999, pp. 38-39), la docilitas, disponibilità ad apprendere dall’esperienza altrui e la solertia, elasticità mentale irrinunciabile per misurarsi con la realtà.

La saggezza, come si è detto, ha anche un volto direttivo al quale corrisponde, come premessa, un’altra parte potenziale: la providentia (Cf. STh II-II q. 49 a. 6.), ovvero la capacità di vagliare con sicurezza se una determinata azione potrà divenire realmente via alla realizzazione del fine.

Naturalmente la saggezza morale non potrebbe esistere se non fosse sostenuta dalle virtù propriamente etiche che ruotano intorno alle altre virtù cardinali: giustizia, fortezza e temperanza, che ineriscono alla volontà e agli appetititi passionali. Il buon esercizio della ragione pratica presuppone la considerazione e la rettificazione non solo della dimensione razionale della persona, ma anche di quella affettiva ed emotiva.

La saggezza, in quanto virtù cognitiva necessita infatti un amore previo per il bene; in quanto direttiva richiede alla persona una disposizione affettiva capace di accoglierne ed eseguirne i dettami.

La morale della prima persona richiede dunque l’esercizio di una pluralità di virtù che stanno fra loro in rapporto organico. L’“organismo virtuoso” è un fenomeno complesso, perché complessa e la persona umana in quanto soggetto «razionale, volitivo, passionale», «fragile, discorsivo, mutevole e precario» (G. Abba, «L’apporto dell’etica tomista all’odierno dibattito sulle virtù», Salesianum 52 [1990], p. 811).

Immagine 1 : Scuola di Andrea Pisano, La prudenza (rilievo 1337-1359 ca.) Firenze, Museo dell’Opera del Duomo di S. Maria del Fiore

Immagine 2 : Niccolò di Pietro Gerini, Prudenza (1382-1387), Firenze, Complesso di Santa Felicita, Sala capitolare

* Gianni Cioli, nato a Firenze nel 1958, è presbitero della diocesi di Firenze, svolge il suo mistero pastorale presso la parrocchia di San Giusto a Ema e insegna Teologia morale ed presso la Facoltà Teologica dell’Italia centrale. Dal 2019 ha assunto l’incarico di Referente diocesano per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.