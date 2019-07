Il navigatore li porta in un pantano, soccorsi dai Carabinieri due turisti inglesi

SANTA CROCE DI MAGLIANO

Intorno alle 22.30 di ieri sera due turisti inglesi, un uomo e una donna di 54 e 56 anni, a bordo di un’autovettura di piccola cilindrata, sono partiti da Macchia Valfortore per raggiungere Termoli, seguendo le indicazioni del navigatore satellitare.

Giunti in agro di Santa Croce di Magliano il navigatore li ha fatti svoltare su una strada sconnessa che conduce in contrada “Magliano”, dove l’autovettura si è impantanata. Grazie alle indicazioni di alcuni parenti della coppia, che erano in contatto telefonico con loro, i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Larino, li hanno localizzati e raggiunti. I militari, dopo essersi assicurati delle loro buone condizioni di salute, li hanno accompagnati presso un agriturismo della zona, dove hanno trascorso la notte. Stamattina, con un carroattrezzi, l’autovettura sarà riportata sulla strada principale e i due turisti potranno riprendere il viaggio.