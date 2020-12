Il Natale speciale della Pro Loco Quattro Torri di Santa Croce di Magliano

In questo anno così particolare, triste e razionale, volevamo donare alla nostra comunità un simbolo che ci riportasse alla consapevolezza che ognuno di noi è qui per qualcos’altro, oltre che per sé stesso.

Ma quanto è difficile per noi grandi realizzare e preservare tutto questo?

Allora ci siamo rivolti a chi con naturalezza riesce a conservare la purezza nel cuore, ai nostri spacciatori di allegria di fiducia: i bambini.

Abbiamo chiesto ai nostri piccoli amici di realizzare le decorazioni per “L’albero di Natale di tutti” e loro ci hanno donato il loro tempo, la loro fantasia, il loro impegno e la loro felicità!

Decorazioni meravigliose ci sono arrivate anche da parte dei ragazzi del Centro Socio Educativo, speciali e preziose esattamente come tutti loro!

Ai bambini più piccoli, invece, abbiamo chiesto di realizzare delle tele che potessero incorniciare il nostro angolo del Natale ed anche loro ci hanno donato stupendi lavori.

La magia del Natale arriva nonostante tutto e, all’improvviso, gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori.

L’augurio da parte nostra è quello di riuscire a rimanere sempre vicini gli uni agli altri, di tenerci cuore a cuore e presto mano nella mano.

Come sempre, ringraziamo la Preside ed il Corpo docente; grazie alle suore ed alle insegnanti dell’Istituto Sacro Cuore per la disponibilità e l’apertura con le quali accolgono le nostre iniziative.

Grazie ancora alle educatrici del Centro Socio Educativo, per la loro sensibilità e bravura.

Un grazie gigante a tutti i genitori ed i rappresentati di classe per l’attiva collaborazione e per aver trasmesso ancora una volta ai bambini l’affetto e la cura che proviamo nei loro confronti.

Grazie a Giovanni Nerone, il quale ci ha fornito a titolo gratuito gran parte del materiale, ma soprattutto grazie per la sua immensa umanità e voglia di fare!

Grazie infinite a tutte le altre attività commerciali alle quali ci siamo rivolti, per la loro comprensione e disponibilità.

Dal cuore, Buon Natale alla nostra speciale Santa Croce.