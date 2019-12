Il Natale e il recital alternativo della scuola di Pantano Basso

Successo per l’iniziativa della scuola di Termoli. Le maestre: «Significa che si può cambiare se si preparano le basi del cambiamento stesso»

«Vedere dei bambini così piccoli apprezzare il tema di quest’anno ci ha riempito di gioia. Questo significa che si può cambiare se si preparano le basi del cambiamento stesso». La maestra Marilena Cappella introduce così il recital della scuola materna di Pantano Basso di Termoli che quest’anno ha puntato i riflettori sulle modifiche. L’appartenenza ad un nuovo Istituto Comprensivo, una location tutta nuova e l’idea di portare in scena un recital per far scoprire ai più piccoli il vero senso del Natale: questo il progetto delle insegnanti di Rio Vivo. «Abbiamo deciso di puntare sull’essenza del Natale, sul suo significato importante. Lasciamo perdere i regali, gli auguri, le apparenze, i vestiti e la superficialità del momento. Concentriamoci sui valori della famiglia, dell’amicizia come base della vita, sulle cose semplici come quella di un bambino appena nato appoggiato in una mangiatoia. Non aveva nulla eppure ha fatto molto. Questo il messaggio che abbiamo voluto lasciare ai nostri piccoli e lo abbiamo fatto con messaggi, disegni e canzoni come ‘Natale non è’, la canzone sull’amico e la nascita di Gesù». Le maestre del plesso di Pantano Basso hanno colto nel segno lanciando un messaggio senza eguali: il ritorno alla semplicità. In una società con ‘padroni’ virtuali dove i bimbi sono forzati a crescere in fretta, ancora una volta, la scuola di Rio Vivo va controcorrente riportando questi bimbi ai valori semplici e fondamentali del Natale. Un recital riuscito in ogni suo aspetto dove anche i più piccoli sono stati felici e sorridenti di stare sul palco. E se questo è il recital di Natale di Pantano Basso, ora aspettiamo quello ‘sfavillante’ di fine anno. Le premesse lasciano ben intendere che il plesso scolastico ne farà vedere delle belle. Un plauso doveroso a tutte le insegnanti che giorno dopo giorno guidano questi bimbi verso una società differente con argomenti di interesse generale quale la differenziata, l’uso ed abuso della plastica, l’orto, la tutela ambientale, la giornata dell’albero e molto di più: questa è la scuola materna di Rio Vivo.