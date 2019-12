Il Natale di Turismo è Cultura tra tradizioni e nuovi appuntamenti imperdibili

Il Molise è terrà dove le tradizioni natalizie si trasformano in manifestazioni che si ripetono da secoli e che, ogni anno, sono capaci di donare sempre intense emozioni. Il 24 dicembre ad Agnone si rinnova lo spettacolo della ‘Ndocciata, tra i riti del fuoco più antichi del mondo. Ci sarà anche la Faglia di Oratino a riscalderà la fredda sera della Vigilia. Il presepe vivente di Carovilli, invece, ormai da 20 anni si arricchisce di strutture e personaggi capaci di far rivivere l’atmosfera della natività. Non mancherà il divertimento; il 31 dicembre a Gambatesa è tempo de I Maitunat, in cui i protagonisti saranno dei cantori che busseranno alle case del paese intonando i famosi stornelli.

Questi eventi tradizioni sono impreziositi dal ricco cartellone regionale di “Turismo è Cultura” promosso dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise

C’è grande attesa per la proiezione del cortometraggio “Il Cavaliere di San Biase”, la cui regia è stata affidata ad Andrea Ortis. Il docufilm è basato sulla storia dell’importante reperto ritrovato in agro di San Biase, attualmente inserito nella collezione archeologica del Museo del capoluogo di regione. La proiezione avverrà il prossimo 28 dicembre, alle ore 18, presso l’auditorium del Palazzo Gil di Campobasso. L’ingresso sarà gratuito.

Nell’ambito del progetto “Notti celesti in terre celestiniane” questa settimana si svolgeranno numerosi eventi imperdibili. Il primo è previsto il prossimo 26 dicembre quando l’associazione musicale “Achille Pistilli” presenterà “La Traviata”, spettacolo diretto dal Maestro Clara Galuppo. A seguire un momento musicale con il coro dei bambini. Appuntamento alle ore 18.30 presso i locali del Belvedere di Montagano. Si prosegue il 27 dicembre, ore 18.30, presso la Chiesa Santa Maria Assunta di Montagano dove il Coro Polifonico di Montagano, il Coro Polifonico femminile Samnium Concentus ed il Coro Polifonico “Quod Libet” presenteranno il concerto “I suoni della natività”. Il 28 dicembre a Campolieto, ore 17, presso la chiesa San Michele Arcangelo, è prevista la premiazione del primo Concorso di Composizione per Banda “Amedeo Varanese” organizzato dall’ associazione musicale Saverio Lombardi. Il 29 dicembre, sempre a Campolieto, in scena la seconda edizione del presepe vivente. Infine, il 30 dicembre a Petrella Tifernina l’evento inaugurale della biblioteca “Marabelli”.

Entra nel vivo anche il cartellone “Natale da vivere” di Larino. In questa settimana si moltiplicano gli appuntamenti. Si parte il giorno di Santo Stefano. A partire dalle 17.30 presso piazza Vittorio Emanuele “Il grande Mago Merlino”, uno spettacolo di magia che coinvolgerà grandi e piccini. Alle 18.45, invece, presso la Cattedrale il villaggio delle arti presenta il “Recital di Natale”. Alle 20.30 presso il teatro Risorgimento il gruppo musicale diretto dal Maestro Roberto Di Carlo sarà protagonista dello spettacolo “Louis: Mr Jazz! & Molise Star Parade”. Venerdì 27 dicembre presso il centro storico, invece, andrà in scena la Festa della Regione Molise. Sabato 28 dicembre protagonisti i giocolieri in piazza Vittorio Emanuele (ore 17.30). A seguire, sempre in piazza Vittorio Emanuele, il suono delle percussioni nello spettacolo “L’arte dell’incontro. Brasile-Italia”. Il ricco programma si chiude domenica 29 dicembre, ore 17.30 sempre in piazza Vittorio Emanuele con una suggestiva animazione che vedrà l’entrata in scena di un robot luminoso a led.

In Molise anche durante le festività natalizie la cultura non va mai in ferie. A Macchiagodena, infatti, spazio alla letteratura con la presentazione del libro “Sofia e Francesco” di Giovanni Renzullo che si svolgerà domenica n29 dicembre, ore 18.30, presso la biblioteca comunale.

Ma il Natale è anche tempo di grandi film, magari da gustare insieme alla famiglia e agli amici più cari. Motivo per cui Molise Cinema e il Comune di Casacalenda hanno organizzato delle serate dedicate al grande schermo che si svolgeranno presso il cinema-teatro comunale di Casacalenda in Piazza Nardacchione. Due i film in programmazione a partire dal 25 dicembre: “Il Primo Natale di Ficarra e Picone e “Pinocchio” di Matteo Garrone.