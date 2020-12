Il Natale con una marcia in più: “Addobba l’albero dei ragazzi”

E’ Natale ogni volta che fai qualunque cosa con l’amore nel cuore. E’ questo il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale di Cerro al Volturno che in questi giorni ha avviato l’iniziativa denominata “Addobba l’albero di Natale dei Ragazzi”.

Nella giornata di ieri sono stati consegnati tutti i pacchetti con le palline ed i nastrini per colorare di gioia il Natale. Iniziativa dedicata ai ragazzi del posto che dovranno decorare il materiale ricevuto e accompagnati da un genitore dovranno appendere la pallina realizzata all’Albero dei ragazzi entro il 18 dicembre presso la sede temporanea comunale in via Aldo Moro 33, Palazzo Coia.

ISTRUZIONI PER PARTECIPARE

Decorare le 2 palline di polistirolo a piacere, incollando o colorando (non bucare): di cui una resta a te per appenderla al tuo albero, contornala con un pezzo di nastro incollato che ti abbiamo fornito; L’altra infilala nella sfera trasparente e unisci le 2 parti, nell’apposito foro inserisci l’altro pezzo di nastro in modo che si possa appendere all’ Albero dei Ragazzi; Per coloro che hanno difficoltà a recarsi dove è ubicato l’albero, non si dovrà fare altro che contattare l’Amministrazione comunale o i volontari del Servizio Civile che penseranno a ritirare l’addobbo e ad apporlo sull’albero di natale; Sarebbe bello fare una foto al bambino mentre posa la sfera sull’albero dei Ragazzi tale da poter essere pubblicata a seguire sulla pagina Facebook del comune di Cerro al Volturno.

Iniziativa curata e organizzata con amore e dedizione dalla consigliera comunale Donatella Cimino in collaborazione con il locale Servizio Civile, con il volontario Giuseppe Di Nenno, che sta già riscontrando successo in paese.