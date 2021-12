Il Natale assieme a voi è più bello! Il video degli auguri dei Molisani!

Un video per augurarci tutti insieme buon Natale!

Il Natale è arrivato, le famiglie si sono ritrovate. Tutto è pronto per il cenone della Vigilia e il pranzo del 25.

Come Quotidiano del Molise, Molise nel Cuore e Radio Valentina abbiamo voluto realizzare un video dei molisani per i molisani per augurarci tutti insieme “Buon Natale”!

Lo abbiamo fatto grazie a voi che ci avete inviato i vostri pensieri e gli auguri per un Natale e un anno nuovo davvero migliori!

Il grande video degli auguri dal Molise sarà trasmesso in diretta Facebook sulle pagine pagine “Quotidiano del Molise”, “Molise nel Cuore” e “Radio Valentina” il 24 dicembre alle ore 21.

E buon Natale!