Il Nas fa ‘visita’ al deposito alimentare senza permessi sanitari

In Alto Molise sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Campobasso. Fra i vari controlli eseguiti presso diversi esercizi pubblici di vendita prodotti alimentari, presso un supermercato, hanno rilevato la presenza attigua di un locale adibito a deposito di sostanze alimentari, sprovvisto di autorizzazione sanitaria, che presentava gravi carenze igienico sanitarie e strutturali.

I militari dell’Arma, nel contesto, hanno richiesto l’intervento di personale medico dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, che ha disposto l’immediata chiusura del deposito con diffida alla commercializzazione di tutti i prodotti custoditi all’interno consistenti in 2.500 chilogrammi di alimenti vari, quantificabili in un importo di circa 50.000 euro.

Il titolare dell’attività, oltre ad essere stato sanzionato per un importo pari a 1.000 Euro, è stato segnalato all’Autorità sanitaria per non aver attuato le corrette procedure di autocontrollo.

I controlli dei Carabinieri del NAS continuano, con la collaborazione dell’Arma locale, su tutto il territorio della Provincia di Isernia e coinvolgono tutti gli obiettivi di competenza.