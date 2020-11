Il Museo dei Misteri tra i posti più amati per ‘I Luoghi del Cuore Fai’

Con oltre 8.000 voti, il Museo dal 25° posto nella Classifica Nazionale 2020 è salito al 17°, al 3° posto nella Classifica sezione Italia Sopra I 600 Mt. , al 1° posto nella Classifica della Regione Molise e al 1° posto nella Classifica nella sezione di tutti i Musei italiani

L’aggiornamento della classifica per ‘I Luoghi del Cuore FAI’ continua a riservare ancora piacevoli sorprese per il Museo dei Misteri di Campobasso. Infatti con oltre 8.000 voti, il Museo dal 25° posto nella Classifica Nazionale 2020 è salito al 17°, al 3° posto nella Classifica sezione Italia Sopra I 600 Mt. , al 1° posto nella Classifica della Regione Molise e al 1° posto nella Classifica nella sezione di tutti i Musei italiani.

Fino al 15 dicembre 2020 sarà possibile votare il Museo dei Misteri tra luoghi più amati e contribuire così a tutelarlo e a farlo conoscere e valorizzare, un gesto semplice e concreto per far bene a Campobasso, il Molise, all’Italia e partecipare alla cura e alla valorizzazione del suo patrimonio artistico, culturale e ambientale, in un anno in cui a causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria abbiamo sentito la sua mancanza e il bisogno del benessere che esso ci regala.

Può votare chiunque, anche minorenni o non residente in Italia o di altre nazionalità. Si può scegliere se votare sui moduli o direttamente sul sito, adesso c’è ancora bisogno di tutti voi per continuare a salire la classifica, l’occasione oltre online cliccando sul link:https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-dei-misteri-campobasso-molise?ldc