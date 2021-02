Il Musec che chiude è il Molise che perde un gran tesoro

In atto una battaglia legale per il futuro della preziosa collezione di Costumi

La scorsa settimana, da alcune indiscrezioni, si era appresa la notizia di un decreto ingiuntivo che il dottor Antonio Scasserra, direttore del Musec (Museo dei Costumi del Molise), avrebbe ottenuto dal tribunale di Isernia nei confronti della Provincia Pentra, per la restituzione immediata della collezione di sua proprietà, che compone il patrimonio custodito nel Museo.

Gli organi di stampa hanno tentato di contattare lo Scasserra, per avere maggiori informazioni a riguardo, ma lo stesso, profondamente rammaricato dal perdurare della triste situazione, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Nel pomeriggio di lunedì 15 la conferma del presunto decreto ingiuntivo è arrivata direttamente dal presidente della Provincia di Isernia, avvocato Alfredo Ricci, le cui affermazioni sono state riprese da una testata locale. L’amministratore annunciava battaglia per tutelare l’ente che rappresenta sollevando, nella sua dichiarazione, questioni che lo Scassera (assistito nella vicenda Musec, che si trascina da mesi, dallo studio legale di Arturo Messere di Campobasso) avrebbe gradito affrontare in altra sede.

Prima di queste ultime vicende il direttore del Museo del Costume, oramai orientato a trasferire altrove il prezioso materiale, sotto la pressione dell’opinione pubblica molisana espressasi anche attraverso una forte campagna social a sostegno del Musec, si era mostrato ampiamente possibilista nel mantenere la sua collezione in Regione. Trattandosi di una ricchezza culturale della tradizione molisana, che non andrebbe assolutamente decontestualizzata, stava attentamente valutando le molte proposte pervenute da diversi centri della nostra Regione.

L’estenuante battaglia legale in corso, però, e soprattutto le ultime dichiarazioni del presidente Ricci, avrebbero irreversibilmente esasperato l’animo del dottor Scasserra che, convinto di non meritare un simile trattamento, è tornato a riconsiderare le convinte e convincenti proposte giunte addirittura dall’estero, per chiudere, così, definitivamente con la politica molisana.

Con la fine del Musec e lo spostamento della Collezione Scasserra oltre i confini nazionali, non solo la città di Isernia, ma il Molise intero, sarebbero privati di quel grande patrimonio materiale, ed immateriale, che ha suscitato grande interesse e profondo apprezzamento in quattro anni di esperienza museale.

Nel rendersi complice di un ulteriore tappa verso il progressivo impoverimento intellettuale ed artistico del Territorio, l’attuale classe politica verrebbe ricordata dalle prossime generazioni anche per essersi fatta sottrarre, da operatori culturali ben più illuminati, un così grande tesoro.