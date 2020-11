Il murales di Campobasso tra i 10 più belli al mondo. “E’ davvero mozzafiato”

C’è anche Campobasso tra le 10 città con i murales più belli del mondo. La classifica è stata stilata dal sito internet www.nonsprecare.it che ripercorre i murales mondiali. E così Campobasso va a finire in classifica con Stati Uniti, Polonia e Brasile.

Sul murales di Campobasso il giudizio è ottimo. “Uno dei murales più belli al mondo si trova sempre in Italia e per l’esattezza a Campobasso, dove lo street artista Peeta ha realizzato in occasione di Draw the line 2016 un’opera tridimensionale davvero mozzafiato. Come in altre delle sue opere, anche qui l’artista punta sull’interazione geometrica delle forme con l’ambiente circostante”.