Il Municipio di Isernia come Palazzo Pitti, pomeriggio nel segno della moda (FOTO E VIDEO)

“Style with creativity”, il chiostro di Palazzo San Francesco per un pomeriggio si è trasformato in una sorta di Palazzo Pitti e, tra arte e musica, ha ospitato una sfilata di moda a cui ha preso parte un pubblico entusiasta e affascinato. Anche perché i protagonisti sono stati giovani studenti isernini che, per il secondo anno consecutivo, hanno dato vita a un evento molto apprezzato. Una kermesse frutto della collaborazione tra gli alunni del liceo artistico ‘Manuppella’ di Isernia e l’azienda tessile ModaImpresa.

Durante l’anno scolastico, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, gli allievi della sezione ‘moda’ dell’istituto hanno ideato e realizzato una serie di abiti, arricchiti con gioielli frutto dell’attività degli studenti della sezione ‘metalli’. Gli esperti di ModaImpresa hanno supervisionato alla realizzazione degli abiti, consentendo ai ragazzi di vivere un’esperienza formativa di alto livello, indirizzandoli al contempo nel mondo del lavoro. I dettagli sono stati spiegati dalla referente del progetto, la professoressa Linda Berardi. Sul rilancio del settore tessile in provincia di Isernia ci crede fortemente l’ex governatore, Michele Iorio, presente all’evento. Romolo d’Orazio, presidente di ModaImpresa, nel ringraziare i giovani partecipanti ha spiegato che questa iniziativa pone le basi per un futuro rapporto lavorativo con l’azienda tessile isernina.