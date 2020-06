Il Movimento “Fiamma Tricolore” si riorganizza in provincia di Isernia

Il segretario nazionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, Attilio Carelli, dopo l’incontro di sabato con i militanti di Latina, ha incontrato ieri, a Frosinone, il Consigliere Comunale e Provinciale di Isernia Mario Antonelli, Lello Castaldi e Roberto Pinelli.

Dopo la condivisione del coordinatore regionale del Molise, Giovanni Musacchio, è stato nominato segretario provinciale di Isernia Roberto Pinelli.

“Abbiamo scelto Roberto Pinelli perché è bandiera di coerenza” – ha detto Giovanni Musacchio. La scelta è maturata dopo un accordo con il segretario nazionale Attilio Carelli e il coordinatore Sud-Italia Arcangelo De Capua.

“Sono molto soddisfatto dell’incontro – ha dichiarato Mario Antonelli -. Ho sempre sentito il Movimento Sociale Fiamma Tricolore come la mia casa. Ci aspetta un futuro molto impegnativo e la Tradizione e i Valori che rappresentiamo saranno necessari per migliorare la convivenza civile e il rispetto dei diritti fondamentali degli individui”.

Il partito è nato nel 1995 per volere di Pino Rauti e degli esponenti del MSI-DN che si erano opposti alla svolta di Fiuggi, di Gianfranco Fini, preferendo proseguire l’attività che li aveva caratterizzati da sempre.