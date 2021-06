“Il Movimento 5 stelle a Campobasso mette i campobassani nelle mani di Equitalia”

“La maggioranza 5 stelle del Comune di Campobasso sta preparando una bella sorpresa per i cittadini di Campobasso -si legge in una nota del gruppo della Lega al Comune di Campobasso- È stata portata, il 15 giugno, all’attenzione della Commissione Bilancio e Tributi una proposta che prevede, essenzialmente, che la Riscossione Coattiva dei tributi del Comune di Campobasso sia affidata ad Equitalia (ora denominata Agenzia per la riscossione).

Siamo ancora in pandemia, le imprese muoiono, gli artigiani e i commercianti sono di fronte ad una crisi epocale, i nostri concittadini sono tramortiti da quasi due anni di privazioni, di malattie e paure.

E i grillini del comune di Campobasso che fanno? Affidano la riscossione coattiva dei tributi comunali ad Equitalia! I cittadini ancora una volta, dai grillini, vengono visti come nemici da combattere e sanzionare, nel nome di una concezione punitiva e una visione negativa della propria comunità cittadina.

I cittadini di Campobasso non meritano un simile trattamento e noi non accettiamo, e perciò combatteremo con forza, che i campobassani, sofferenti e in crisi, finiscano nelle mani di Equitalia (ora denominata Agenzia per la riscossione). Ancora una volta i grillini del comune di Campobasso sembra che vivano su Marte e decidono contro la propria comunità che dovrebbero invece difendere e tutelare”.