Per la rubrica settimanale "Alesia ed i suoi compagni di viaggio, parliamo di sentimenti con il Prof. Gustavo Pietropolli Charmet, uno dei più importanti tra gli psichiatri e psicoterapeuti italiani, nonché socio fondatore ed onorario di "Alesia 2007" Onlus

Tanto più prezioso è il contributo del Professore nell’imminente ricorrenza della nascita dell’Associazione “Alesia 2007” Onlus, che il 19 gennaio prossimo compirà il suo tredicesimo anno di vita.

E a Lui rivolgiamo un ringraziamento speciale per l’affetto, la dedizione e l’altissima competenza professionale ed umana che hanno sostenuto tale nascita e tuttora ci accompagnano.

Lo spunto ci è dato dalla pubblicazione del suo ultimo libro “IL MOTORE DEL MONDO – Come sono cambiati i sentimenti” – Edizioni Solferino – anno 2020.

Un punto fondamentale del suo libro che ci preme capire bene è il contributo, per certi versi rivoluzionario, che parte dalla “Teoria dei codici affettivi” di Franco Fornari e che Lei insieme al gruppo dei Suoi colleghi del Minotauro di Milano avete elaborato negli ultimi decenni, rispetto alle concezioni classiche della psicoanalisi riguardanti la comprensione e l’intervento sugli adolescenti.

Se abbiamo capito bene, secondo il vostro modello, l’adolescenza non è vista tanto come “il prodotto” delle vicende dell’infanzia (“il già tutto scritto”) ma soprattutto come una precisa fase della vita che può essere letta e interpretata con modalità nuove ed originali attraverso l’elaborazione attenta del presente (“qui ed ora”).

Ci può illustrare questi concetti ?

Nel libro ho cercato di illustrare come l’angoscia e la paura dei ragazzi non sempre riguardino ciò che è loro successo nel corso dell’infanzia, ma spesso invece sono alimentate dalla paura di non riuscire a realizzare la propria crescita, di non usare bene il tempo futuro e realizzare le tappe che portano alla conoscenza e alla libertà dell’adulto. Questa paura del futuro è, in molti casi, molto più dolorosa e immobilizzante dei traumi subiti durante l’infanzia. Nel corso degli anni ho potuto verificare come sia essenziale nella relazione di aiuto con l’adolescente riuscire a aiutarlo a capire cosa lo spaventa e quale sia il problema della crescita che lo umilia e lo mortifica. Diventa quindi importante per gli adulti che interagiscono con gli adolescenti tenere ben presente che ciò che spesso sbarra la strada della crescita è un’angoscia specifica dell’adolescenza e cioè la paura di aver perso il contatto con il proprio futuro. I ragazzi senza futuro sono quelli più a rischio di commettere azioni violente contro se stessi.

Ci può anche sinteticamente parlare della “Teoria dei compiti evolutivi” che prende le mosse proprio da quella teoria prima citata di Franco Fornari e che Lei ha elaborato insieme ai suoi collaboratori?

Nel corso degli anni il gruppo di psicoterapeuti che lavora presso il Consultorio Gratuito per adolescenti del Minotauro ha messo a fuoco quali siano i compiti di sviluppo essenziali per la crescita dei ragazzi. Molto sinteticamente si può dire che il complicato processo di emancipazione dai genitori, l’inserimento nel gruppo sociale dei coetanei e l’appropriazione della propria nuova corporeità sessuata e generativa sono i compiti evolutivi che più spesso vanno incontro a delle difficoltà di realizzazione tempestiva. L’angoscia di non riuscire a sentirsi autonomo, proprietario della propria identità di genere e competente nello stabilire una buona relazione con i coetanei determina una sofferenza specifica dell’adolescenza fondata sul timore di non riuscire a realizzare la propria crescita e realizzazione personale, producendo un dolore mentale che i ragazzi cercano di cacciare in mille modi, spesso inefficaci, pericolosi o controproducenti.

Professor Charmet cosa vuol dire secondo Lei “essere adolescente oggi”.?

Nel mio ultimo libro “Il motore del mondo” ho cercato di illustrare i motivi che hanno provocato negli adolescenti attuali dei modi nuovi di interpretare la crescita. Oggi i ragazzi non hanno tanto paura dei “castighi” quanto piuttosto temono di “essere brutti” cioè di non poter suscitare ammirazione ma al contrario di essere rifiutati e presi in giro. In questo senso mi sembra di poter sostenere che la quota di ragazzi che attualmente presenta segni importanti di disagio non soffrono tanto di sentimenti di colpa ma soffrono di vergogna e soffrono al pensiero di esser scoperti nelle proprie debolezze e immaturità ancora di marca infantile. Alle spalle dell’adolescente odierno è molto cambiato il ruolo del padre e anche quello della madre ed è importante, per capire i cambiamenti degli adolescenti, esplorare come la madre stia interpretando il proprio ruolo durante l’adolescenza dei figli.

Perché è così importante per gli adolescenti pensare il presente?

L’importanza cruciale della quotidianità dipende dal fatto che essa misura il livello di crescita raggiunto, la qualità della relazione stabilita con i coetanei, la possibilità di aver accesso ad esperienze sentimentali significative e di poter godere del sentimento di avere una bella immagine di sé e di essere, per così dire, ammirato per il livello di competenza raggiunto.

E chi insegnerà loro il futuro ?

L’adolescente è profondamente radicato nel contesto socio-culturale in cui cresce: sarà il contesto a indicargli i nuovi problemi e a chiedergli di escogitare nuove soluzioni. Già vediamo come da parte dei ragazzi esista una mobilitazione nei confronti del problema del riscaldamento della terra, della distribuzione delle occasioni di lavoro e delle nuove regole anche politiche che la società deve adottare per riuscire ad affrontare e a risolvere la grave crisi che caratterizza la società occidentale.

Il titolo del libro appare rivelatore del filo rosso che secondo Lei, tesse le trame del mondo: i sentimenti.

Se i sentimenti di cui Lei parla sono “Il motore del mondo”, possiamo dire che il “carburante” che alimenta il motore è rappresentato dalla “Educazione ai sentimenti”?

La nuova educazione sentimentale è caratterizzata dalla difficoltà di aver ben presente la differenza tra la gestione ed espressione dei sentimenti nei decenni passati e la modalità con cui essi vengono vissuti e gestiti dai ragazzi oggi. Si deve anche tener presente la difficoltà di produrre una efficace educazione ai sentimenti in un contesto apparentemente molto carente di riferimenti etici e di valori condivisi. Ciò rende complicata l’educazione dei sentimenti perché è cambiata la modalità di gestire l’invidia, la violenza, l’odio e altri sentimenti di elevata complessità.

Dato che i sentimenti non sono una dote naturale e non si trasmettono geneticamente ma si apprendono, su cosa deve essere fondata una “Nuova cultura dell’educazione ai sentimenti” ?

Mi sembra si possa dire che la scelta educativa prevalente della famiglia attuale sia quella di trasmettere al figlio un importante sentimento di valore e di forte sostegno e incitazione a cercare di realizzare la propria autenticità, anche sentimentale, la propria vocazione ideale e la modalità con la quale si appresta a gestire i sentimenti legati alla propria virilità o femminilità.

Per concludere Professor Charmet, che ne dice del motto di “Alesia 2007” onlus: “La bellezza salverà il mondo”?

“Educare alla bellezza significa anche educare all’amore perché Amore e Bellezza sono sinonimi: l’amore non è che l’interiorizzazione della bellezza”?

Mi auguro che il motto di “Alesia 2007” onlus “la bellezza salverà il mondo”possa diventare la parola d’ordine di qualsiasi provvedimento legislativo e riforma dell’organizzazione del lavoro, della scuola e della sanità. Spero che la bellezza diventi un’idea guida di tutti i gruppi di potere che hanno la responsabilità di decidere. Fare delle belle cose può voler dire fare delle cose buone che esprimano la solidarietà e l’amore che può avvolgere gli uomini e le donne di una comunità sociale.

Prof. Gustavo Pietropolli Charmet

in collaborazione con Anna Corallo e Claudio Calcinai

NOTA BIOGRAFICA

Gustavo Pietropolli Charmet è psichiatra e psicoterapeuta dell’adolescenza, già Docente di Psicologia Dinamica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e già Primario dei servizi psichiatrici di Milano.

È fondatore e attualmente socio del Minotauro – Istituto di Analisi dei Codici Affettivi – di Milano. È docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Adolescente e del giovane adulto Minotauro ed è Responsabile Scientifico del Consultorio Gratuito per adolescenti e genitori della Cooperativa Sociale Minotauro di Milano. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e saggi sull’adolescenza. Tra i più recenti: Le ragazze sono cambiate. Le nuove adolescenti nel mondo reale e virtuale (Franco Angeli, Milano, 2019), L’insostenibile bisogno di ammirazione (Laterza, Bari, 2018); (con M. Aime) La fatica di diventare grandi. La scomparsa dei riti di passaggio, Einaudi, Torino, 2014; (con L. Turuani), Narciso innamorato. La fine dell’amore romantico nelle relazioni tra adolescenti, Rizzoli, Milano, 2014; La paura di essere brutti. Gli adolescenti e il corpo, Raffaello Cortina, Milano, 2013.