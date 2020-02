Il Mosaico dona defibrillatore alla parrocchia di S. Maria degli Angeli

E’ stato inaugurato questa mattina dall’associazione “Il Mosaico” il defibrillatore donato alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli. Il totem è stato posizionato sulle scale della chiesa del quartiere di Difesa Grande e da oggi è a disposizione della collettività. L’acquisto è stato possibile grazie alle donazioni del Cinque x Mille. All’inaugurazione erano presenti il presidente dell’associazione, e consigliere comunale, Enrico Miele, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, il dirigente del reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale San Timoteo Nicola Rocchia, l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola, il presidente del consiglio comunale Michele Marone e il consigliere comunale Nicola Balice. Il totem è stato consegnato a don Gabriele Morlacchetti. Nelle intenzioni de “Il Mosaico” l’idea di realizzare una città “cardioprotetta” in cui in tutti i quartieri sia presente un totem con defibrillatore salvavita. Per questo è stato chiesto al dottor Nicola Rocchia di organizzare congiuntamente dei corsi di formazione per un corretto utilizzo, mentre dal sindaco Roberti è arrivato un monito ai residenti del quartiere affinchè vigilino sul totem. Si tratta di un defibrillatore che sta trovando consenso in molti paesi europei, lo ha spiegato il dottor Rocchia. Una espressione di aumentata civiltà – ha continuato -, a quanto pare in Molise di recente si è riuscito a salvare una persona grazie a un defibrillatore. “Lancio un messaggio ai nostri concittadini – ha detto il sindaco Roberti -. Vigilare ed evitare atti vandalici, questo è un segno di civilità”.