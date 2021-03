Il Montegiorgio sulla strada di un Lupo affamato: obiettivo poker di vittorie consecutive. Out Brenci e Piga

Dopo una settimana piena di lavoro, merce rara nell’ultimo periodo, il Campobasso torna in campo alla ricerca di un vittoria che consoliderebbe ulteriormente il primato solitario. Si viaggia alla volta di Montegiorgio, l’avversario è l’undici rossoblù allenato da Mengo, formazione che naviga in una situazione pericolosa di classifica, appena dentro la zona playout. Una trasferta insidiosa ma non proibitiva in cui vige il principio della prudenza: vietato sottovalutare le partite, a maggior ragione nella fase più delicata del campionato, quella fatta di concretezza e punti pesanti anche a costo di sacrificare il bel gioco.

Cudini con diverse soluzioni e qualche defezione. Gli allenamenti settimanali hanno prodotto diverse indicazioni positive per il tecnico del Campobasso, che ha abbondanza soprattutto nel reparto avanzato. Rossetti (buono il suo impatto nel capoluogo) si gioca una maglia con Cogliati. Vitali ed Esposito sembrerebbero intoccabili. In mediana, forfait di Brenci: confermato Ladu in cabina di regìa, mentre scalpita Tenkorang la cui condizione è cresciuta in maniera esponenziale nell’ultimo mese. Niente da fare, infine, per l’under Piga, che non difenderà i pali nella trasferta di Montegiorgio per un problema al ginocchio. Tra i padroni di casa, occhio all’ex Parma e Arsenal Lupoli, giocatore in grado accendersi improvvisamente nonostante un torneo fin qui discontinuo. Rientra dalla squalifica Cuccù.

Nuovo ingresso in società: ecco Daniela Mancinelli. Il Consiglio d’amministrazione della SS Città di Campobasso ha ufficializzato ieri un nuovo componente. Si tratta di Daniela Mancinelli, CEO della N6A, considerata tra le dirigenti d’azienda con maggiore professionalità e prospettiva negli Stati Uniti. Un arrivo salutato con soddisfazione da Mario Gesuè. “L’ingresso di Daniela Mancinelli – sottolinea – è un ulteriore passo in avanti nella costruzione e nel consolidamento della compagine societaria. Siamo felici di avere una donna al nostro fianco in un ruolo di leadership nel CdA”. le.lo.