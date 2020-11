Il monito di Confcommercio: “A Natale compra molisano, diamo supporto alle imprese locali”

“A Natale compra molisano”. L’appello è di Confcommercio, giunto nel momento più delicato per l’economia della nostra regione, che deve fare i conti con una pandemia capace di mettere in ginocchio soprattutto le imprese più piccole. Una ulteriore difficoltà, sullo sfondo, complica conti e piani delle imprese nostrane: il ricorso evidente al web, all’acquisto online semplificato che permette di ricevere direttamente a casa i prodotti. Un mix comodo per l’utenza ma letale per l’economia molisana, soprattutto nei mesi del covid-19.

Il direttore generale di Confcommercio Irene Tartaglia ha lanciato un messaggio ai molisani, affinchè si adoperino per supportare le piccole imprese sul territorio. “Ogni anno – esordisce – lanciamo questa campagna per dare ossigeno ai nostri commercianti. Quest’anno, in particolar modo, chiediamo a tutti di concentrare lo shopping in modo diverso, ovvero presso i negozi molisani. Riscopriamo la bellezza di comprare nel centro storico, nell’attività di quartiere, magari a pochi passi da casa”.

E aggiunge. “Mai come quest’anno compiere questo gesto può essere determinante per il futuro delle nostre imprese, per la loro sopravvivenza. Mette in risalto anche un messaggio d’amore da lanciare alla propria terra di appartenenza, il Molise, che vive un momento difficile ed ha bisogno della presenza diretta della sua gente”.