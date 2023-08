Il mondo dello sport regionale in lutto, Tonino Manella non c’è più

Calciatore con la maglia del Campodipietra e allenatore di una nuova realtà che ha militato nel campionato Csi, se n’è andato lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva. Lo scorso maggio aveva compiuto 49 anni

“Uno tra i tantissimi ricordi straordinari dell’eterna amicizia che ci ha legati. Campodipietra, e chi ha avuto la fortuna di incontrarti, ti avrà sempre nel suo cuore“.

Un messaggio chiaro, di addio, quello postato (insieme ad una foto) sul suo profilo facebook dall’assessore regionale Gianluca Cefaratti, per salutare un suo grande amico.

Tonino Manella, 49 anni compiuti lo scorso maggio, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto il piacere di conoscerlo. Da sempre attivo nello sport, nel sociale è stato tra i cofondatori dell’Associazione “Genitori per il Futuro”.

Calciatore per anni con la maglia del Campodipietra, in tanti lo ricordano sul rettangolo verde, ma anche allenatore nelle ultime due stagioni di una nuova realtà calcistica locale che ha disputato due stagioni fa il campionato CSI e lo scorso anno ha partecipato al campionato di seconda categoria. Tonino non c’è più. Amato da tutti, lascia la moglie e due figlie.

“Pensare al tuo sorriso è troppo doloroso. Sei andato via all’improvviso e dovremo rassegnarci al fatto che non ti rivedremo più ma ogni giorno cercheremo di rivederti nel ricordo del tuo affetto. Nessuno potrà mai cancellarti dal nostro cuore. Buon viaggio Mister”. Con queste parole lo ricorda la ASD Polisportiva Campodipietra.