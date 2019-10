Il mondo della Croce Rossa si apre ai cittadini: successo per l’Open Day

Anche la sede di Termoli ha aderito all’iniziativa nell’ambito della Settimana della Protezione Civile

Una sede che è rimasta aperta per permettere a tutti di conoscere le tantissime iniziative che tutti i giorni vengono portate avanti dalla Croce Rossa. Open day anche alla sede di Termoli per l’associazione di volontariato nazionale nell’ambito della settimana della Protezione Civile. Nella giornata di sabato, quindi, le sedi sono rimaste aperte per essere messe a disposizione della cittadinanza e far scoprire il mondo della Protezione Civile alla popolazione. La Croce rossa ha aderito all’iniziativa con sessioni di approfondimento sui temi della protezione civile, dando possibilità di visionare i mezzi di soccorso ed intervento. Anche nella sede Cri di Termoli si è svolta la giornata “Open Day”, promuovendo le varie attività svolte in ambito di protezione civile e primo soccorso. «Grazie a tutti coloro che hanno contribuito allo svolgimento di questa giornata – hanno affermato gli organizzatori – ai volontari, al corpo militare, alle infermiere volontarie, alla popolazione che ha seguito con interesse l evento. Se vuoi diventare volontario contatta il 3477997828, potresti promuovere iniziative e diventare soccorritore anche tu».