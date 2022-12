Il mondo della coralità a lutto per Alessandro Di Palma: l’ultimo saluto nella chiesa del Carmelo

Si terranno questo pomeriggio, 8 dicembre, alle 16, nella chiesa del Carmelo a Termoli i funerali del Maestro di musica e direttore del Coro di Termoli, Alessandro Di Palma.

Il mondo della coralità e quello della didattica sono a lutto per la dipartita di Alessandro stroncato a soli 53 anni da una malattia. Alessandro Di Palma era anche un professore di musica alla scuola Brigida e direttore del coro Punto di Valore di Termoli.

Alessandro era un musicista che aveva studiato al Conservatorio Giordano di Foggia. Si era poi laureato al DAMS. “Non aspirava ad insegnare all’Università o al Conservatorio, a dirigere Cori di enti lirici o orchestre blasonate, lui rendeva più di valore la vita delle persone normali. Attraverso la musica”. “Ora il coro di Termoli Punto di Valore, che doveva durare almeno la metà in più, è senza direttore. Perché il puntino di valore di Alessandro è andato a far cantare altri.

E da oggi quel puntino, che di valore ne aveva più della metà e più del doppio, non durerà un tot in più, durerà per sempre”.