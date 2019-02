Il Molise vola in Cina, i nostri prodotti locali pronti per Shanghai

Il Molise piace e piace molto soprattutto fuori dai confini regionali e nazionali. Una piccola perla capace di esportare ogni tipo di prodotto. Tra questi non mancano quelli agroalimentari che sono piaciuti anche agli imprenditori cinesi. L’azienda Bocconi d’Autore di Campobasso, insieme al caseificio Cofelice, è risultata idonei a partecipare ad un convegno che si è tenuto a Maranello, presso il Village Ferrari rivolto alle Aziende italiane scelte per una selezione di prodotti agroalimentari più rappresentativa delle varie regioni d’Italia da esportare sul Mercato Cinese.

Il progetto si chiama “La Puglia sbarca in Oriente” in quanto è partito dalla Regione Puglia per diventare nazionale nel maggio 2010. Oggi coinvolge tutte le regioni d’Italia e otto paesi europei. Il progetto è stato ideato dall’ingegnere Danilo Russo, Product Manager in sistemi di Automazione Industriale, proveniente dalla grande esperienza Ferrari che, dopo una serie di numerose attività internazionali, ha deciso di mettere a disposizione degli imprenditori italiani una serie di corsie preferenziali e contatti internazionali da lui acquisiti nel corso delle sue attività professionali per l’esportazione delle eccellenze italiane in Oriente. Proprio per questo, lunedì, a Maranello si è tenuta una conferenza dedicata all’esportazione di prodotti agroalimentari italiani in Cina. Il relatore è stato proprio l’ingegnere Russo che ha presentato le varie opportunità di crescita per il mercato italiano fuori dai confini nazionali. In particolare, durante la conferenza, l’ingegnere ha presentato una serie di agevolazioni economiche rivolte agli imprenditori italiani e finalizzate all’esportazione di prodotti agroalimentari italiani conosciuti per le loro qualità in Oriente.

A margine della conferenza, sono stati fatt colloqui individuali per ogni partecipante in cui sono state valutate le sue potenzialità, competenze e novità per l’esportazione del proprio prodotto in Cina. Dopo i colloqui gli imprenditori cinesi sono passati alla valutazione de singoli prodotti. L’azienda de fratelli Desantis, Bocconi d’autore, ha ricevuto sei bollini di eccellenza per sei tipi di prodotti tra cui salsicce, filetti, soppressata, pancetta, capocollo e guanciale, idone alle attività di esportazione in Cina. Ora Agostino e Francesco Desantis sono stati invitati alla seconda fase del progetto, direttamente a Shanghai per incontrare gli imprenditori cinesi ed accordarsi sulla vendita dei propri prodott che saranno apprezzati sulle tavole dell’Oriente.