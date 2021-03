Il Molise tra ritardi e variante inglese, le telecamere di Agorà in regione

Le maggiori testate giornalistiche italiane stanno concentrando l’attenzione proprio sulla nostra regione in merito alle evidenti criticità dovute alla gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid. A poche ore di distanza dalla puntata andata in onda ieri sera (11 marzo) su La 7 “Piazza Pulita” che ha puntato i fari sul caso dei vaccini inoculati al Neuromed di Pozzilli (qui l’articolo e il video) questa mattina (12 marzo) è stata la popolare trasmissione di Rai Tre “Agorà” ad interessarsi del Molise che è ormai nell’occhio del ciclone per quanto riguarda l’incidenza della mortalità dovuta al Covid, ma non solo.