Il Molise tra le regioni meno inquinate d’Italia

Legambiente ha presentato il report “Mal’Aria di città”

Il Molise, insieme ad altre cinque regioni, è tra le meno inquinate d’Italia. Il rapporto è di Legambiente che proprio di recente ha presentato il report “Mal’Aria di città”. Stando allo studio di Legambiente le regioni in cui le città capoluogo sforano raramente i limiti imposti dalla legge sono Basilicata, Molise, Calabria, Abruzzo, Puglia, Sardegna: un risultato che si può spiegare perché si tratta di territori con meno popolazione, meno attività industriali e minor superfici agricole disponibili, oltre che condizioni orografiche che facilitano la dispersione degli inquinanti. Sono queste le ragioni per cui i capoluoghi di queste regioni generalmente non superano i limiti previsti per gli inquinanti atmosferici. Tra le principali fonti di inquinamento si registrano il traffico, il riscaldamento domestico, l’agricoltura e le industrie. Venendo invece a qualche dato più generico, stando agli elementi forniti dall’Agenzia Europea per l’ambiente, sono oltre 400mila le morti premature all’anno per inquinamento atmosferico e l’Italia si colloca tra i paesi europei peggiori, con più decessi in rapporto alla popolazione, pari a più di 60mila nel solo 2015.