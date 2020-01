Il Molise tra le mete preferite dal New York Times, Cotugno: «Il lavoro paga»

CAMPOBASSO. «Alla fine il lavoro paga». E’ raggiante l’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, dopo l’articolo del New York Times che pone il Molise tra le 52 mete preferite al mondo per il 2020. «Da un anno e mezzo il Governo regionale sta puntando concretamente, con progetti e fondi economici, al rilancio turistico della nostra regione. Un territorio ricco di cultura, storia ed arte che merita di essere visitato perché al suo interno conserva quelle doti di naturalezza difficilmente individuabili in altri posti. Sono certo che il Piano Strategico del Turismo, varato dal Consiglio regionale, contribuirà a migliorare il grado di attrazione della nostra regione sul turismo internazionale. La parola d’ordine – ha concluso Cotugno – è quella di crederci e di fare rete sull’intero territorio regionale, senza campanilismi o sterili discussioni, ma con l’unica volontà di remare uniti verso la stessa direzione».