Il Molise tra le 5 regioni più accoglienti d’Italia secondo Booking.com

Ancora un riconiscimento importante per la nostra regione che potrebbe dare ulteriore slancio al turismo molisano. Per Booking.com il Molise è tra le 5 regioni più accoglienti d’Italia insieme a Basilicata, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Campania.

“Anche in un anno come il 2020, pieno di incertezze e sfide incalcolabili per l’intero settore dei viaggi, – si legge su Booking.com – il mondo rimane un luogo di straordinaria ospitalità, ricco di fantastici host pronti a fornire ai viaggiatori incredibili esperienze di soggiorno. Con la missione di rendere più facile per tutti scoprire il mondo, che sia lontano da casa o dietro l’angolo, prosegue la nota, Booking.com mette in contatto i viaggiatori con fantastici fornitori di viaggi ed esperienze in tutto il mondo

Discostandoci dalla classifica globale e guardando in maniera specifica all’Italia, le cinque regioni più accoglienti sono: Basilicata, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Molise e Campania.