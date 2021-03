Il Molise tornerà in Arancione, ma Toro proseguirà in zona Rossa

La notizia secondo la quale dal 22 marzo 2021 il Molise potrebbe tornare in zona Arancione (qui l’articolo) viene accolta con sentimenti contrastanti e commenti variegati. Uno dei casi che potrebbe andare in controtendenza con le direttive governative potrebbe essere proprio quello di Toro, paese in cui negli ultimi dieci giorni si sta registrando un’anomala impennata di contagi (57 in meno di un mese in continuo aggiornamento). La notizia non è ancora ufficiale ma stando a indiscrezioni il sindaco pare abbia già formulato richiesta al governatore del Molise, Donato Toma, affinché il paese resti in Zona Rossa per almeno altre due settimane.