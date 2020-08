Buone notizie sul fronte Coronavirus in Molise che torna a contagi zero dopo alcuni giorni di continua crescita. I tamponi processati nella giornata di oggi, venerdì 7 agosto, sono stati 166. Sono 35 gli attualmente positivi. In Malattie infettive presso il Cardarelli di Campobasso è ricoverato un solo paziente, si tratta di una persona rientrata dal Kosovo. I guariti restano fermi a 421 e i decessi sono sempre 23.