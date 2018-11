Il Molise torna al “Borgo dei Borghi”, Castelpetroso in onda nella prima puntata

Ci sarà anche il Molise al “Borgo dei Borghi”. Il nuovo programma in onda, in prima serata (ore 21,30), su RaiTre e che prenderà il via il prossimo sabato 3 novembre. E ad aprire le danze sarà proprio il borgo di Castelpetroso che gareggerà insieme ad latri sessanta borghi, venti per ciascuna regione, per contendersi il titolo di Borgo più bello d’Italia 2018. Una gara tutt’altro che facile con tre eliminatorie e una sfida finale dove una giuria di esperti eleggerà il borgo meritevole dell’ambito titolo. Il programma è un viaggio straordinario nel Paese dei piccoli centri, da nord a sud passando per il cuore d’Italia e le sue isole che Camila Raznovich compie assieme allo storico dell’arte Philippe Daverio.

E’ possibile votare il borgo nel sito www.rai.it/borgodeiborghi fino al 22 novembre 2018.