Il Molise torna a contagi zero dopo molti giorni di crescita, 10 i guariti

Arrivano finalmente buone notizie dal bollettino Asrem di oggi, martedì 19 maggio. Su 195 tamponi processati, non sono state riscontrate positività. Dunque il Molise torna a contagi zero dopo più di 10 giorni di crescita esponenziale. Si registrano, invece, 10 nuovi guariti con doppio tampone negativo: 5 di Campobasso, 2 di Termoli, 1 di San Giovanni in Galdo, 1 di Castropignano e 1 di Larino. Pertanto gli attualmente positivi scendono a 206, i totali da inizio emergenza sono 422 su complessivi 11517 tamponi processati, 174 i guariti. Stabili i ricoverati, 9 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva.