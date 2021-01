Il Molise su Linea Verde, ancora una vetrina nazionale per la nostra regione

Una domenica mattina che i molisani ricorderanno volentieri e a lungo. L’ha resa possibile la Rai proponendo una puntata di Linea Verde interamente nella nostra regione sulle orme dei Sanniti in territorio molisano. Telecamere e microfoni dell’ente pubblico radiotelevisivo infatti sono andati in giro per la nostra regione a ritrovare impronte, storia, cultura e tradizione del popolo sannita, che venne fuori a cavallo tra Molise e Campania e che fieramente si oppose all’antica Roma prima di cedere allo strapotere dell’Urbe. Focus perciò sui Comuni di Pietrabbondante, Capracotta, Carovilli, Agnone e Venafro, là dove cioè maggiore fu la presenza sannita e dove ancora oggi è facile imbattersi in testimonianze di siffatto popolo, segni precisi della consistente presenza sannita sulla nostra terra. Si è parlato e mostrato di storia, ambiente, cultura, arte, attività, produzioni, colture e territorio molisani andando alla ricerca di testimonianze, segni ed orme sannite. Ne è scaturito un programma di Linea Verde assolutamente interessante e capace di propagandare a livello nazionale bellezze, suggestioni ed attrattive della nostra terra, certamente meritevole di siffatta vetrina. Nella circostanza ci sono stati approfondimenti sull’ambiente molisano, sano ed incontaminato aldilà di tesi attuali di tutt’altro tenore, nonché sulla storia del Molise, sull’arte che la regione custodisce e sui prodotti naturali di questo territorio, come olio, verdure, formaggi e tant’altre autentiche e genuine prelibatezze, ed in quanto tali fiori all’occhiello dell’intera regione. Il tutto nel contesto delle tracce della presenza sannita nel Molise dell’ovest, orme che ancora oggi a millenni di distanza esaltano a pieno titolo questa terra, che abbisogna di chi la trasmetta all’esterno per la sua piena e più favorevole conoscenza. Ed allora grazie Rai per la bella vetrina domenicale sul ricco e prezioso Molise! Tonino Atella

LA PUNTATA QUI