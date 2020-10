Il Molise su Canale 5 grazie al tartufo, l’assessore Cavaliere: “Bellissima vetrina”

“Oggi il Molise su Canale 5, – ha scritto l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Cavaliere – al centro di un servizio della nota trasmissione domenicale l’Arca di Noè, spicca in tutta la sua naturale bellezza e straordinaria semplicità.Hanno parlato del nostro tartufo, del centro di Campochiaro, degli splendidi boschi e paesaggi e dell’evento nazionale che abbiamo avuto il privilegio di ospitare a settembre in vista della candidatura a patrimonio dell’UNESCO.Sicuramente una bellissima vetrina per la nostra regione”.

IL SERVIZIO IN ALTO