Il Molise ’strega’ la Bit. L’assessore lombardo: “Una regione straordinaria”

Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda getta l’amo per future collaborazioni: “Il turismo enogastronomici è fondamentale. I turisti diventano i veri ambassador della regione”. E in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Sto proponendo che tutte le regioni lavorino insieme per la riuscita dell’evento”

“Il Molise è una regione straordinaria. Mi sono molto emozionata passando davanti al vostro stand. Queste persone sono il futuro”. Il Molise incanta la Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che è in corso di svolgimento a Milano.

A fare i complimenti alla regione che ‘esiste’ è Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia. “Mi sono emozionata perché la Lombardia crede molto nel turismo enogastronomico. Da noi – ha affermato – arrivano turisti per la cultura, il design e la moda, ma tornano per i percorsi enogastronomici e diventano gli ambassador della regione”, ha specificato allo stand davanti ad una rappresentanza dell’Istituto Alberghiero di Termoli.

Da questo punto di vista, secondo la Magoni, il Molise può giocarsi le sue chance di vetrina nazionale e internazionale proprio attraverso l’enogastronomia. “La creatività di chi lavora in questo settore – ha affermato – fa sì che il prodotto a chilometro zero diventi tradizione esportata nel mondo.

Il di più lo fa la vicinanza ad un settore straordinario anche nella formazione”. E infine un accenno alla collaborazione in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. “Ho anticipato all’assessore Cotugno e al Presidente dell’Abruzzo la mia volontà di promuovere le Olimpiadi sotto il tricolore perché voglio che tutti i colleghi lavorino insieme per la buona riuscita dell’evento e per rilanciare l’Italia sotto i cerchi olimpici il cui significato è proprio quello di andare oltre l’ostacolo. Che è ciò che siamo chiamati a fare”.