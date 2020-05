Il Molise sprofonda nella Raccolta Raee 2019, è la peggiore in Italia

Secondo i dati dell’ultimo Rapporto Annuale del Centro di Coordinamento RAEE, nella regione cala ancora la raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, evidenziando una decrescita del 13,6% rispetto al 2018, la peggiore a livello italiano, ma frutto di due andamenti opposti tra le due province. La raccolta pro capite raggiunge i 5,24 kg/ab, leggermente inferiore alla media nazionale, ma anche in questo caso le due province mostrano risultati molto diversi tra loro

Nel 2019 il Molise ha raccolto 1.602 tonnellate di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). È quanto emerge dal Rapporto Annuale 2019 del Centro di Coordinamento RAEE, l’organismo centrale che organizza l’attività di tutti i Sistemi Collettivi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che si occupano della gestione dei RAEE in Italia, e che rappresenta il punto di riferimento per l’intera filiera dei RAEE domestici.

Il Rapporto Annuale 2019 raccoglie e sintetizza i risultati della raccolta conseguiti dai Sistemi Collettivi secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE, ed è pertanto l’unico report in grado di fotografare l’andamento della raccolta di RAEE domestici nella sua totalità a livello nazionale.

La regione è purtroppo in controtendenza con le restanti parti del Paese e per il terzo anno consecutivo evidenzia una contrazione nella raccolta di rifiuti tecnologici, con una performance negativa del 13,6%, la peggiore in assoluto nel confronto nazionale. Il Molise scivola così al penultimo posto nel ranking nazionale per raccolta complessiva, seguita solamente dalla Valle d’Aosta, che però ha una popolazione inferiore del 50% e, di contro, una raccolta pro capite più alta.

Come già in passato, i risultati della regione sono fortemente influenzati dalle performance di uno specifico punto di raccolta, situato nella provincia di Isernia.

Decresce del 12,8% anche la raccolta pro capite e raggiunge i 5,24 kg per abitante, valore che le consente di mantenere il secondo posto nell’area Sud Italia e Isole dietro l’irraggiungibile Sardegna, performando meglio della raccolta pro capite dell’area (4,77 kg/ab), ma facendo peggio di quella nazionale (5,68 kg/ab).

Raccolta per raggruppamenti

A livello di tipologie, la raccolta totale è fortemente sbilanciata sul raggruppamento di freddo e clima (R1)con 606 tonnellate pari a un’incidenza del 37,8%, nonostante un calo del 16,1%.

Seguono Tv e monitor (R3) e grandi bianchi (R2), questi ultimi con un tasso di dispersione elevatissimo, se paragonati alle medie nazionali, e, con rispettivamente 402 (25,1%) e 386 tonnellate (24,1%). La scarsa efficacia nella raccolta di R2 emerge ancora di più chiaramente se confrontata con quella della Toscana – best pratice del Centro Italia – dove il peso di R1 vale il doppio.

I piccoli elettrodomestici e consumer electronics (R4) raccolgono solo 201 tonnellate (12,5%), ponendo il Molise all’ultimo posto in Italia nella raccolta di questo raggruppamento, dato che per confronto vede la provincia di Pordenone assai simile per popolazione raccogliere oltre il 200% in più. Ancor più contenuto, il peso delle sorgenti luminose (R5) che con 6,5 tonnellate, in riduzione rispetto all’anno precedente, incidono per lo 0,2% della raccolta complessiva regionale.

Raccolta nelle province

La provincia di Campobasso, con 1.083 tonnellate, in crescita del 16,6% rispetto al 2018, raccoglie oltre i due terzi dei volumi totali della regione La raccolta si distribuisce in misura piuttosto uniforme tra i raggruppamenti da R1 a R3, mentre risulta particolarmente basa la quota di piccoli RAEE (R4).

Molto meno performante la raccolta nella provincia di Isernia che registra un calo che sfiora il 44% per un totale di 518 tonnellate. Di queste, quasi la metà (48,3%) è costituita da rifiuti legati a R1, una condizione praticamente unica nel Paese. Per contro la raccolta di R2 non raggiunge le 73 tonnellate (1% dei volumi della provincia) e risulta particolarmente bassa. Ancora più scarsa la raccolta di piccoli RAEE (R4), meno di quattro tonnellate e la terz’ultima tra le province italiane.

Raccolta provinciale pro capite

A livello di raccolta pro capite, la provincia di Isernia è sempre la migliore con 6,14 kg/ab, ponendosi al di sopra della media italiana (5,68 kg/ab), ma la perdita di quasi cinque chili pro capite rispetto al 2018 fa sì che non possa più essere annoverata tra le migliori del Paese.

Con 2,97 kg/ab, la provincia si distingue ancora nella raccolta pro capite di R1, la terza più elevata dell’Italia meridionale e la quarta nel Paese, a cui fa da contraltare però la raccolta di R2, che non raggiunge il chilogrammo per abitante, dato tra i più bassi della nazione. Basso anche il valore per R4, con poco più di mezzo chilo pro capite, mentre per R3 (1,71kg/ab) ed R4 (0,56kg/ab), in valori sono leggermente più alti della media nazionale.

La raccolta pro capite per singoli raggruppamenti risulta meno squilibrata nella provincia di Campobasso il cui dato pro capite è di 4,90 kg/ab, in linea con il valore dell’area di riferimento. Si registrano comunque delle differenze importanti tra rifiuti riconducibili a R1 e R3 che, rispettivamente con 1,61 kg/ab e 1,17 kg/ab, risultano superiori al dato nazionale, mentre per i restanti raggruppamenti i valori sono tutti inferiori (R2:1,42 kg/ab; R4:0,69 kg/ab; R5 0,01 kg/ab).

“Il Molise evidenzia una raccolta in discesa rispetto agli anni passati, arrivando sotto la media italiana” commenta il direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE Fabrizio Longoni. “Una contrazione di questa portata, sebbene possa essere influenzata dalla presenza in regione di un centro di raccolta che riceve meno RAEE da una regione confinante rispetto al recente passato, non viene compensata con delle attività locali di infrastrutturazione e di comunicazione ai cittadini. Queste sono le azioni che le amministrazioni locali devono attuare nei tempi più contenuti possibili per recuperare del terreno perduto ed evitare la scomparsa dei RAEE dai circuiti legali”.

Nuova piattaforma raeeitalia.it

Per un’analisi più approfondita, ma soprattutto per conoscere lo stato della raccolta dei RAEE domestici in Italia in modo aggiornato è ora possibile avvalersi di raeeitalia.it, il neonato servizio promosso dal Centro di Coordinamento RAEE.

Il nuovo sito, open access, che si affianca al sito istituzionale cdcraee.it, consente di conoscere i quantitativi di RAEE gestiti da tutti i Comuni iscritti al Centro di Coordinamento RAEE e di effettuare la ricerca per regioni e province. La piattaforma contiene anche un vero e proprio archivio virtuale, attualmente relativo agli ultimi tre anni di raccolta. I risultati delle ricerche sono disponibili per il download nei formati più diffusi. Sul sito è disponibile e scaricabile anche il Rapporto Annuale 2019.

On air la nuova campagna di comunicazione

È on air fino al 30 maggio il primo flight della nuova campagna di comunicazione nazionale promossa dal Centro di Coordinamento RAEE per volontà dei produttori di AEE e destinata a sensibilizzare la popolazione italiana al corretto conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta.

Il nuovo piano media si focalizza su radio, digital e social e ha come motivo della campagna l’adozione di comportamenti corretti. “I Dj contro l’abbandono dei RAEE”, è il tema di uno storytelling diretto, divertente e attraverso un linguaggio chiaro incoraggia al rispetto per l’ambiente adottando piccoli gesti quotidiani, come appunto il corretto conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici nei centri di raccolta RAEE in Italia. La campagna è ideata e realizzata da TEND Milano.

Protagonisti della campagna radiofonica sono ancora una volta alcuni tra i più conosciuti deejay italiani tra cui Ylenia per Radio 105, Ringo per Virgin Radio e Cristiano Militello per R101 ai quali si affianca Roberta Lanfranchi per RDS. I Dj, con ironia e capacità di coinvolgimento, promuovono e incentivano ancora una volta il corretto smaltimento dei RAEE, per prevenire le cattive abitudini di chi li abbandona, disperdendoli nell’ambiente.

Protagonista della campagna TV e digital è RAEEMAN, il film “cartoon reality” in cui il supereroe interviene prontamente per prevenire le cattive abitudini di chi abbandona i propri RAEE disperdendoli nell’ambiente.

Il media planning prevede una pianificazione radio e Tv attraverso le principali emittenti nazionali, integrato da una activation digital programmatic, social e influencer marketing destinati ai social di raccoltaraee.it.

A questo link https://bit.ly/2yQZrny è possibile ascoltare i quattro nuovi spot radiofonici.

Centro di Coordinamento RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata, gestito e governato dai Sistemi Collettivi sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello Sviluppo Economico. È costituito dai Sistemi Collettivi dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), in adempimento all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.

Il compito primario del Centro di Coordinamento RAEE è garantire su tutto il territorio nazionale una corretta gestione dei RAEE originati dalla raccolta differenziata, assicurando che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con modalità ed in condizioni operative omogenee; il Centro di Coordinamento RAEE stabilisce, inoltre, come devono essere assegnati i Centri di Raccolta RAEE ai diversi Sistemi Collettivi.