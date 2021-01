Il Molise sotto i riflettori di Freedom

Le telecamere di Freedom (Mediaset) raggiungeranno il Molise per capire cosa abbia determinato la nascita dei castelli. Durante il Medioevo, in tutta Europa, si stima siano stati costruiti quasi 100.000 castelli: uno sforzo costruttivo enorme, cominciato alla fine del IX secolo, a cui hanno partecipato proprietari terrieri, vescovi, monaci e persino contadini. La squadra di Freedom andrà alla scoperta di due tra i più antichi e affascinanti manieri del centro Italia: il Castello Longobardo di Roccamandolfi, una fortezza arroccata su uno sperone di roccia, distrutta da Federico II e di cui oggi rimangono solo rovine, ed un castello ancora abitato ai giorni nostri, il Castello D’Alessandro di Pescolanciano, dove i proprietari hanno a che fare con inquietanti presenze. “Siamo felici di aver ospitato la troupe di Freedom e ringraziamo Roberto Giacobbo per l’interesse mostrato verso il nostro territorio” commenta il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi, “è una grande occasione di promozione per tutto il Molise, per Castello D’Alessandro e la sua storia” prosegue il sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, “ringraziamo per l’attenzione che ci è stata rivolta, e attendiamo di poter ripartire e accogliere tanti visitatori nel prossimo futuro”.