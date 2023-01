Il Molise si unisce alla scomparsa di Carlo Tavecchio

Il Comitato Regionale Molise della F.I.G.C. con immenso dolore piange la scomparsa di Carlo

Tavecchio, già Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e della F.I.G.C., attualmente Presidente del

Comitato Regionale Lombardia.



A nome mio personale, del Consiglio Direttivo del C.R. Molise, dei dipendenti, collaboratori e

dell’intero movimento calcistico regionale, esprimo i sensi del più profondo cordoglio alla famiglia e a

tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzare le grandi qualità umane, la

competenza e la determinazione negli importanti ruoli di vertice che ha ricoperto nel sistema calcio

italiano.



Carlo Tavecchio per me e per l’intero movimento calcistico regionale ha rappresentato in primis un

amico e un prezioso punto di riferimento e, per tutti, un esempio di grande valore umano.

Mancherà a tutti noi.

IL PRESIDENTE DEL C.R. MOLISE

Piero Di CristinzI