Il Molise si tinge di Rosa – Vivi con noi la due giorni del Giro d’Italia

E’ tutto pronto in Molise per accogliere l’arrivo del Giro d’Italia. Una due giorni di grandi emozioni quella che attende la nostra regione. Venerdì 14 maggio chiusura della 7° Tappa “Notaresco-Termoli” nella città bassomolisana.Sabato 15 maggio i corridori attraverseranno Campobasso e i paesi limitrofi nel corso dell’8° tappa da Foggia a Guardia Sanframondi. Il Quotidiano del Molise seguirà in diretta entrambe le giornate del Giro d’Italia per dare la possibilità a tutti i molisani di vivere le emozioni e le fasi salienti della gara per quella che è una grande vetrina per il Molise.

