Il Molise si “spegne”, partito il “coprifuoco” in regione

Documentare un altro periodo complicato della vita di ognuno di noi. Parlare di coprifuoco e mascherine, di cose che possiamo fare e soprattutto di quelle che non possiamo fare da qui a una ventina di giorni. Vogliamo parlare di città che dalle 22 si sono spente.

Si può andare a trovare a casa di familiari non conviventi?

Il dpcm prevede nelle zone gialle che dalle ore 22 alle 5 del mattino si possa uscire solo per comprovate ragioni di lavoro, necessità o salute. Nelle altre ore della giornata è «fortemente raccomandato» non spostarsi, salvo che per esigenze di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Non essendo un obbligo non spostarsi, si possono incontrare i familiari non conviventi, come gli amici. L’invito è a usare la mascherina anche in casa in presenza di persone non conviventi.

