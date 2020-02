Il Molise si fa onore ad “Avanti un altro” grazie a Simone De Blasio

L’assessore comunale di Vinchiaturo con delega alla Cultura protagonista della nota trasmissione di Canale 5 con Paolo Bonolis

E’ stato tra i protagonisti della puntata di “Avanti un altro” andata in onda ieri pomeriggio, 17 febbraio, durante la nota trasmissione di Canale 5. Ancora una vetrina per il Molise e per il Comune di Vinchiaturo. Questa volta il protagonista è stato l’assessore con delega alla Cultura Simone De Blasio. Una partecipazione importante la sua che serve a dare maggiore vetrina nazionale anche al paese alto molisano.