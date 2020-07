Il Molise? scelto perché Covid free, ma non si parte in vacanza

Il Molise viene scelto perché Covid free, ma allo stesso tempo i molisani e i termolesi non si fidano di partire in vacanza. E’ quello che viene fuori dalle parole dei proprietari di alcune delle agenzie di viaggio presenti a Termoli. Tra i settori maggiormente toccati dall’emergenza Covid, infatti, c’è proprio quello del turismo che ha subito un calo di fatturato non indifferente e questo nonostante il bonus vacanze del Governo Conte. Il perché è presto detto: «Ci sono alberghi e catene che alle agenzie di viaggio non accettano il bonus vacanza che, invece, viene regolarmente accettato se il cliente da solo si organizza il proprio viaggio e prenota la struttura». Una sorta di oltre il danno la beffa, quindi, in una stagione che è decisamente da dimenticare tra viaggi annullati e rimandati e incertezza alle stelle. «In pochi stanno partendo per località straniere, ce ne sono alcune che ancora neanche accettano gli italiani a causa del Covid – affermano alcuni proprietari di agenzia – è fermo anche il comparto delle crociere per il nord Europa mentre quelle zona Mediterraneo dovrebbero ripartire a fine agosto ma anche in questo caso con mille incertezze. Aggiungiamoci pure che chi vive nelle grandi città magari sceglie località di mare come Termoli perché sono Covid free e quindi diventa un incentivo andare in vacanza, ma chi vive già al mare non acquista un’altra destinazione “marina” e non parte per le grandi città». Insomma un circolo vizioso che rischia di rendere difficile la vita di uno dei settori economici più importanti dell’Italia e di tutte quelle realtà che girano attorno al turismo. E mentre si attende che la situazione possa migliorare, c’è chi si affida ai santi. «Già durante il lockdown ho esposto il cartello San Basso pensaci tu… se non ce la dà lui una mano siamo rovinati».