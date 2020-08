Il Molise sbarca su “The Telegraph”, ancora ribalta internazionale per la nostra regione

Continua la pubblicità internazionale per il Molise. Che sembra stia vivendo un periodo importante dal punto di vista dell’esportazione delle proprie bellezze. E anche il turismo sembra ne stia traendo beneficio. Questa volta ad occuparsi della nostra regione è stato “The Telegraph”, tra i più importanti quotidiani del Regno Unito. Un lungo articolo che definisce nel titolo il Molise come “L’affascinante regione italiana di cui probabilmente non hai mai sentito parlare”. (L’ARTICOLO QUI)

Un importante giornalista del “The Telegraph” è stato nella nostra regione e ne ha tessuto le lodi.

“Il silenzio dell’Anfiteatro di Pietrabbondante – questo l’incipit dell’articolo – era così assoluto che potevo quasi sentire la folla che vi sedeva più di duemila anni fa.

Dopo essermi inchinato ai 2.500 membri del mio pubblico invisibile, mi sono girato per vedere mio marito, l’unica altra persona in questo sito archeologico che è stato completato intorno al 95 d.C. Una visita così tranquilla sarebbe quasi impossibile alle rovine di Roma o Pompei”.

Insomma altra pubblicità per il Molise che sempre più spesso balza alla ribalta internazionale, ultimamente sempre più per le sue bellezze”.

